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أسعار النفط تستمر في الارتفاع وسط تخفيضات "أوبك" وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا

أسعار النفط تستمر في الارتفاع وسط تخفيضات "أوبك" وعقوبات أمريكا على إيران وفنزويلا
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