أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% ولكن تقرير أوبك يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط الخام الاثنين 19 أغسطس بعد الهجوم على منشأة نفط سعودية في مطلع الأسبوع بينما يبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن تقريراً متشائماً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أثار مخاوف بشأن نمو الطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 64 سنتاً أو نحو 1.1% إلى 59.28 دولار للبرميل، وارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتاً أو 0.9% إلى 55.37 دولار للبرميل.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن ممثلي الشؤون التجارية في الولايات المتحدة والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام وإنه "إذا نجحت هذه الاجتماعات... نعتزم دعوة ممثلي الصين للحضور إلى الولايات المتحدة" لدعم إحراز تقدم في المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطراً محتملاً على النمو الاقتصادي العالمي.