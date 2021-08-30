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أسعار النفط ترتفع بـ1% متأثرة بتعطيل إعصار إيدا للإنتاج في خليج المكسيك

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 07:21
أسعار النفط ترتفع بـ1% متأثرة بتعطيل إعصار إيدا للإنتاج في خليج المكسيك
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش
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 سجلت أسعار النفط  ارتفاعاً بنسبة واحد بالمئة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

 سجلت أسعار النفط  ارتفاعاً بنسبة واحد بالمئة اليوم الاثنين، وذلك بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أكثر قليلا من عشرة في المئة الأسبوع الماضي.

وكانت شركات الطاقة أوقفت بحلول السبت 91 في المئة من إنتاج النفط، أو 1.65 مليون برميل يوميا، في خليج المكسيك بالولايات المتحدة، وفقا لمكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وذلك مع اتجاه إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى.

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وقالت هيئة تنظيمية إن شركات النفط والغاز أخلت 290 منشأة بحرية ونقلت 11 سفينة حفر بعيدا عن طريق الخطر بحلول منتصف نهار السبت.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن إيدا ضرب الساحل بالقرب من بورت فورشون بولاية لويزيانا، مركز صناعة الطاقة البحرية في الخليج، في الساعة 11:55 صباحا بتوقيت وسط الولايات المتحدة (16:55 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد بعد أن بات إعصارا شديد الخطورة من الفئة الرابعة.

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Via SyndiGate.info


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