أسعار النفط تستمر في التراجع مع استمرار ضبابية "أوبك+"

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضبابية بشأن المعروض بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع، مما قد يتسبب في التخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.87 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز" تراجعت أسعار برنت بنحو خمسة بالمئة منذ إغلاق يوم الاثنين بعد انهيار المحادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، منهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+.

وتقلص أوبك+ الإمدادات منذ أكثر من عام على خلفية انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض كبير في مخزونات النفط في الولايات المتحدة.

فقد تراجعت مخزونات الخام لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم ثمانية ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يوليو، وفقا لمصدرين بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وذلك مقارنة مع تقديرات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز لانخفاض بنحو أربعة ملايين برميل.