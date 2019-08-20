أسعار النفط ترتفع بفضل آمال التحفيز وتهدئة توترات التجارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل التفاؤل إزاء تهدئة توترات التجارة بين أمريكا والصين وآمال بأن الاقتصادات الكبرى ستتبني إجراءات تحفيز لدرء تباطؤ اقتصادي محتمل قد يضر بالطلب على النفط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 8 سنتات إلى 59.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب 1.88% حققها أمس الاثنين.

وزاد الخام الامريكي تسعة سنتات إلى 56.30 دولار للبرميل بعد أن ارتفع 2.44% في الجلسة السابقة.

وقالت أمريكا إنها ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بشراء مكونات من شركات أمريكية في مؤشر على تهدئة بسيطة للنزاع الدائر بين أكبر اقتصاديين في العالم.

كما دعم أسعار الخام الاتجاه الصعودي للأسهم حول العالم مع تنامي التوقعات بأن اقتصادات عالمية ستتحرك للتصدي لتباطؤ النمو.

وفي الوقت ذاته كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز شمل 7 محللين عن توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام في أمريكا بواقع 1.9 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 19 أغسطس.

ويصدر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم.