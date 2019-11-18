أسعار النفط ترتفع بفعل التفاؤل حيال محادثات التجارة

ارتفعت أسعار النفط اليوم مواصلة مكاسب الأسبوع السابق، إذ يترقب المستثمرون مزيدا من الأدلة على اتفاق تجارة محتمل بين الولايات المتحدة والصين، متجاهلين المخاوف حيال زيادة مطردة في إمدادات النفط.

وبحسب (رويترز) بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 11 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 63.41 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام 1.3 بالمئة الأسبوع الماضي.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 57.93 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود النفط بنحو اثنين بالمئة يوم الجمعة بعد أن زادت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف بشأن زيادة إمدادات الخام وضعت حدا للمكاسب.

وتسببت حرب التجارة المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو في أنحاء العالم ودفعت المحللين لخفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط، مما يزيد المخاوف من حدوث تخمة في المعروض في 2020.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع انخفاض الطلب على نفطها في 2020، مما يدعم وجهة النظر التي يتبناها متعاملون في السوق بأن المنظمة ومنتجين آخرين بينهم روسيا، في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيبقون على قيود الإنتاج المفروضة لمعالجة تخمة المعروض.

ومن المتوقع أن تناقش أوبك وحلفاؤها سياسة الإنتاج خلال اجتماع في الخامس والسادس من ديسمبر بفيينا. ويستمر اتفاقهم الحالي حتى مارس.