أسعار النفط ترتفع بنسبة 1% تزامناً مع تراجع مخزونات الخام في أميركا

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 31 يوليو تزامناً مع صدور تقرير معهد البترول الأميركي للأسبوع المنتهي بـ 26 يوليو الحالي، والذي بين تراجعاً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6 ملايين برميل وصولاً إلى 443 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 2.6 مليون برميل.

وارتفعت أسعار خام برنت بـ 0.8% أي بـ 51 سنتاً للبرميل، ليسجل 65.23 دولاراً للبرميل، وارتفعت أيضاً أسعار خام تكساس الوسيط بـ 0.8% أي 45 سنتاً إلى 58.81 دولاراً.

وأشار معهد البترول الأميركي إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 3.1 مليون برميل وذلك مقارنةً مع التوقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 890 ألف برميل مقارنة مع توقعات بارتفاع قدره 1 مليون برميل.