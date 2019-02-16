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أسعار النفط تقفز اليوم لأعلى مستوى في 2019 بدعم من خفض الإنتاج

أسعار النفط تقفز اليوم لأعلى مستوى في 2019 بدعم من خفض الإنتاج
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