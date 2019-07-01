أسعار النفط ترتفغ بأكثر من 3% بعد توقعات بتمديد خفض الإنتاج

منشور 01 تمّوز / يوليو 2019 - 06:17
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار ، أو 2.4٪
ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار ، أو 2.4٪
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ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% الاثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديدًا لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع أوبك هذا الأسبوع.

هذا وبلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل أي بـ 3% تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31 أي بارتفاع 1.57 دولار ، أو بـ 2.4%.

هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار ، أو 2.4٪ ، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.

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Via SyndiGate.info


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