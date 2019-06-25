أسعار النفط تنخفض وسط مخاوف الطلب لكن التوترات بين أميركا وإيران تدعم الأسعار

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء 25 يونيو وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب على النفط الخام، ولكن تم دعم الأسعار بعد أن أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران وسط توترات متصاعدة في الشرق الأوسط.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو ما يعادل 0.6٪ إلى 64.45 دولار للبرميل، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.47 سنتاً، أو 0.8٪، إلى 57.43 دولاراً للبرميل.

يذكر أن أسعار خام برنت كانت قد ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 5٪ وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 10٪ بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار يوم الخميس في الخليج، مما زاد من التوترات بسبب الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة في مايو ويونيو.