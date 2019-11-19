أسعار النفط تستمر في الانخفاض لليوم الثاني على التوالي مع قلق بشأن الاتفاق الأمريكي والصيني

تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 56.78 دولار للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 62.24 دولار.

ونقلت CNBC عن مصدر بالحكومة الصينية قوله إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري إذ أقلق المسؤولين الصينيين تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.

وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز أمس أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع علي التوالي مما يضغط على الأسعار.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن أحدث أسبوع الثلاثاء، بينما من المقرر صدور التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.