أسعار النفط تسجل انخفاضاً قبل اجتماع أوبك بشأن سياسة التوريد

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 4 أكتوبر انخفاضاً، وذلك قبل اجتماع من المقرر أن تعقده أوبك+ بشأن سياسة التوريد والذي قد يحدد ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يبقى في نفس المسار أم لا مع تعافي العالم بشكل بطيء من جائحة كوفيد19.

وكان سعر خام مزيج برنت قد انخفض 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.

و برنت ارتفع بـ 1.5% الأسبوع الماضي. وسجل سعر النفط الأميركي انخفاضاً 27 سنتا أو 0.4% إلى 75.61 دولار للبرميل بعد أن شهد ارتفاعاً في الأسابيع الستة الماضية.

هذا وقد كانت أسعار النفط وصلت إلى أعلى مستوياته له منذ ثلاث سنوات تقريباً فوق 80 دولاراً وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي