  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار النفط تسجل انخفاضاً قبل اجتماع أوبك بشأن سياسة التوريد

أسعار النفط تسجل انخفاضاً قبل اجتماع أوبك بشأن سياسة التوريد

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:01
كان  سعر خام مزيج برنت  قد انخفض 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.
أسعار النفط تسجل انخفاضاً قبل اجتماع أوبك بشأن سياسة التوريد
أبرز العناوين
سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 4 أكتوبر  انخفاضاً، وذلك قبل اجتماع  من المقرر أن تعقده أوبك+ بشأن سياسة التوريد والذي قد يحدد ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 4 أكتوبر  انخفاضاً، وذلك قبل اجتماع  من المقرر أن تعقده أوبك+ بشأن سياسة التوريد والذي قد يحدد ما إذا كان الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة يمكن أن يبقى في نفس المسار أم لا مع تعافي العالم بشكل بطيء من جائحة كوفيد19.

اقرأ ايضاًأسعار النفط ترتفع مع نمو الطلب وقلة الإمداداتأسعار النفط ترتفع مع نمو الطلب وقلة الإمدادات

وكان  سعر خام مزيج برنت  قد انخفض 24 سنتا أو 0.3% إلى 79.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.

أسعار النفط اليوم

و برنت ارتفع بـ 1.5% الأسبوع الماضي. وسجل سعر النفط الأميركي  انخفاضاً 27 سنتا أو 0.4% إلى 75.61 دولار للبرميل بعد أن شهد ارتفاعاً في الأسابيع الستة الماضية.

هذا وقد كانت أسعار  النفط وصلت إلى أعلى مستوياته له منذ ثلاث سنوات تقريباً فوق 80 دولاراً وسط تعطل الإمدادات وانتعاش الطلب العالمي 

 

كلمات دالة:أسعار النفطارتفاع سعر النفطانخفاض سعر النفط

Via SyndiGate.info


© 2000 - 2021 Al Bawaba (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...