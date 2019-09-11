أسعار النفط تعود للارتفاع بعد انخفاض مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير للقطاع قال إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي بما يزيد على مثلي الكمية التي توقعها محللون بحسب رويترز.

وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 62.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 57.77 دولار للبرميل.

وأغلقت الأسعار منخفضة، أمس الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط عقب تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.

لكن الأسعار زادت بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من المعهد تراجع مخزون الخام 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر إلى 421.9 مليون برميل، بينما توقع محللون انخفاضه بواقع 2.7 مليون برميل.

وصعدت الأسعار بقوة قبل إقالة بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي.

وهبطت صادرات إيران النفطية بأكثر من 80 بالمئة بسبب إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بعد أن قرر ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.