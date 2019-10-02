أسعار النفط تقفز بـ 1.3% بعد انخفاض في المخزونات الأمريكية

انتعش النفط بعد أن تراجعت أسعاره على مدى عدة أيام بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية وطغت على أثر بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 47 سنتا أو 0.8 في المائه إلى 59.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش ليعوض جزءا من الخسائر التي تكبدها في الجلسات الثلاث الفائتة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.29 دولار للبرميل بارتفاع 67 سنتا ما يعادل 1.3 في المائة.

وأغلق عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر أقرب استحقاق منخفضا عند التسوية أمس الثلاثاء للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ بداية العام الجاري، بعد أن نزل نشاط التصنيع في الولايات المتحدة لأقل مستوى في عشرة أعوام بسبب توترات التجارة الامريكية الصينية التي تضغط على الصادرات.

وقلص النفط جزءا من الخسائر بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء تراجع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 5.92 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها بمقدار 1.6 مليون برميل.

وأسعار النفط حاليا أقل من مستوياتها قبل هجمات 14 سبتمبر علس منشأتي نفط سعوديتين مع استئناف أكبر دولة مُصدرة للخام الإنتاج بالكامل.

