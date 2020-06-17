أسعار النفط تقفز بـ 4 % بفعل تخفيضات الإمدادات

قفزت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، خلال التعاملات أمس، الثلاثاء بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، وبدعم من تخفيضات قياسية لإمدادات الخام. وبحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 1.62 دولار، بما يعادل 4.08 بالمئة، إلى 41.34 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأميركي 1.67 دولار، أو حوالي 4.5 بالمئة، ليسجل 38.79 دولار للبرميل.

وفي تقريرها الشهري، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط إلى 91.7 مليون برميل يومياً في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يومياً عن تقديراتها السابقة في مايو، مشيرة إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

لكن الوكالة أضافت أن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل 2022.

وقالت الوكالة إن إمدادات النفط في مايو انخفضت بنحو 12 مليون برميل يومياً، بعد أن قلصت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج بمقدار 9.4 مليون برميل يومياً. وأضافت أن هذا يعني أن أوبك+ امتثلت بنسبة 89 بالمئة للتخفيضات المتفق عليها في مايو.



