أسعار النفط تنخفض بعد زيادة الإمدادات من أكبر ثلاثة منتجين

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل زيادة الإمدادات في الولايات المتحدة وتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفف القيود على تخفيضات الإنتاج الطوعية.

وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 75.36 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 65.87 دولار للبرميل.

وبدأت أوبك وبعض المنتجين المستقلين ومنهم روسيا خفض الإنتاج منذ عام 2017 لخفض تخمة المعروض العالمي ورفع الأسعار.

وقالت أوبك أمس الثلاثاء إن توقعات سوق النفط في النصف الثاني من العام الحالي تسودها ضبابية شديدة وحذرت من مخاطر نزولية في الطلب. وتجتمع أوبك يوم 22 يونيو حزيران الجاري في فيينا بالنمسا لمناقشة سياسة الإنتاج المستقبلية.

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