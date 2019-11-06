أسعار النفط تنخفض بعد صعود ثلاثة أيام متتالية بسبب مخزونات النفط الأميركية

تراجع النفط بعد صعود لثلاثة أيام بسبب المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات وذلك بعد مكاسب على مدى 3 جلسات جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بانخفاض 38 سنتا ما يعادل 0.6 في المائة. وأمس ارتفع برنت عند التسوية 1.3 في المائة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا ما يعادل 0.5 في المائة إلى 56.93 دولار للبرميل وكان قد سجل مكاسب 1.2 في المائة في الجلسة السابقة.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بواقع 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول نوفمبر إلى 440.5 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي التي صدرت أمس وهو ما يزيد تقريبا 3 أمثال توقعات المحللين بزيادة 1.5 مليون برميل.