المزيد من أعمال

1 - 5 من 15

أسعار النفط تنخفض بفعل ضعف أسواق الأسهم لكن الأنظار على اجتماع أوبك

أسعار النفط تنخفض بفعل ضعف أسواق الأسهم لكن الأنظار على اجتماع أوبك
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 