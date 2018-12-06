أسعار النفط تنخفض بفعل ضعف أسواق الأسهم لكن الأنظار على اجتماع أوبك

أسعار النفط تهبط بفعل ضعف أسواق الأسهم لكن الأنظار على اجتماع أوبك

انخفضت أسعار النفط الخميس 6 ديسمبر بفعل تراجع أسواق الأسهم لكن التداولات ظلت خاملة قبيل اجتماع أوبك الذي من المتوقع أن ينتج عنه خفض في الإمداد يهدف للتخلص من تخمة معروض دفعت الخام للانخفاض 30% منذ أكتوبر تشرين الأول.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت مقابل 61.06 دولار للبرميل بانخفاض 50 سنتاً أو 0.8% عن أحدث تسوية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتاً أو 1.1% إلى 52.29 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن أسعار النفط انخفضت بفعل ضعف أسواق المال العالمية التي شهدت تراجع أسواق الأسهم.

ومنذ مطلع أكتوبر تشرين الأول، فقد النفط الخام نحو 30% من قيمته في ظل ارتفاع الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي أي تباطؤ اقتصادي إلى تراجع الطلب على الوقود.

وتجتمع أوبك في مقرها في فيينا اليوم لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

وارتفع إنتاج أوبك من النفط الخام 4.1% منذ منتصف 2018 إلى 33.31 مليون برميل يومياً.

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