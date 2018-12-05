أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف النمو العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدفوعة بتخمة في الإمدادات الأمريكية وتراجع أسواق الأسهم في الوقت الذي حذرت فيه الحكومة الصينية من تنامي العوامل المعاكسة للاقتصاد ومع توقعات بأن تعلن اليابان عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربع سنوي آخر.

وبحلول الساعة 07:05 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61.14 دولار للبرميل منخفضة 94 سنتا أو ما يعادل 1.5 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.44 دولار للبرميل متراجعة 81 سنتا أو 1.5 بالمئة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط جراء تقرير أسبوعي من معهد البترول الأمريكي قال إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 448 مليون برميل في مؤشر على تنامي التخمة في أسواق النفط الأمريكية.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية البيانات الرسمية للإنتاج النفطي والمخزونات في وقت لاحق اليوم.

وبشكل أوسع نطاقا، جاء انخفاض النفط الأمريكي بعد تراجع أسواق الأسهم العالمية أمس الثلاثاء، مع قلق المستثمرين بشأن خطر تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.

وقال بنك أوف أمريكا إنه يتوقع أن تبلغ أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 70 دولارا و59 دولارا على الترتيب في

2019.

وبلغ متوسط سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 72.80 دولار و66.10 دولار منذ بداية العام الجاري.

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