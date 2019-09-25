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أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف الطلب على الوقود

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:26
انخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر
انخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر
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تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا إلى 62.58 دولار للبرميل

هبطت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع بعدما ثبط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التفاؤل في الآونة الأخيرة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجدد المخاوف بشأن النمو العالمي.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 56.89 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر، حسب ما نشرتة رويترز .

وانتقد ترمب ممارسات تجارية للصين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وقال إنه لن يقبل "اتفاقا سيئا" في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

والصين أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك للخام. والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الأمريكية زادت 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 200 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

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Via SyndiGate.info


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