أسعار النفط تنخفض مع تزايد مخاوف الطلب العالمي

نزلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تسببت فيه بيانات ضعيفة للتصنيع في أوروبا واليابان في تركيز انتباه السوق على آفاق قاتمة للطلب وأبعدته عن الضبابية المحيطة باضطرابات الإمدادات.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتا إلى 64.37 دولار للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.31 دولار منخفضة 33 سنتا.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني "جانب الطلب من المعادلة عاد ليصبح محل التركيز"، مشيرا إلى أرقام متعثرة للتصنيع في اقتصادات رئيسية في أوروبا وكذلك اليابان.

وقال "ذلك هو السبب في أننا نرى ضغطا (نزوليا) أزيد قليلا على برنت أكثر من غرب تكساس في الوقت الراهن".