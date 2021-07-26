أسعار النفط تنخفض في مستهل أسبوع التداول الجديد

استهلت أسعار النفط العالمية أسبوع التداول الجديد اليوم الاثنين باستئناف تراجعها لأول مرة منذ خمسة أيام، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون آفاق الطلب على الخام في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض دول العالم.

وتراجع سعر العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بتوقيت سنغافورة إلى أقل من 72 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 5,8% خلال أيام التداول الأربعة الماضية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى وجود مؤشرات على ارتفاع الطلب على أنواع الوقود مثل البنزين مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، رغم أن تفشي السلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا لفيروس كورونا يثير المخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود خلال الفترة المقبلة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي صباح اليوم بنسبة 7.0% إلى 54.71 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 2ر0% يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية في تعاملات بورصة لندن للسلع بنسبة 7,0% إلى 60,73 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 4،0% يوم الجمعة.