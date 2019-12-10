أسعار النفط تنخفض للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من الحرب التجارية وتوقعات سلبية للطلب

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 10 ديسبمر للجلسة الثانية على التوالي، حيث تفوقت سلبية توقعات الطلب العالمي البطيئة على إيجابيات اتفاق أوبك مع المنتجين المرتبطين به في نهاية الأسبوع الماضي لتعميق تخفيضات إنتاج الخام في أوائل عام 2020.

وتراجعت أسعار خام برنت بـ 12 سنتاً أي بـ 0.19% إلى 64.13 دولار للبرميل، وانخفضت أيضاً أسعار الخام الأميركي بـ 13 سنتاً أي 0.22% إلى 58.89 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأحد أن الصادرات من الصين تراجعت في نوفمبر بنسبة 1.1٪ مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يربك التوقعات بزيادة قدرها 1٪ في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء هذا الضعف وسط جبهات جديدة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي أعاقت النمو الاقتصادي العالمي بسرعة، حيث من المقرر أن تبدأ جولة التعريفة الجمركية القادمة من واشنطن مقابل حوالي 156 مليار دولار من البضائع الصينية في 15 ديسمبر.