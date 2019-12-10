  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسعار النفط تنخفض للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من الحرب التجارية وتوقعات سلبية لل…

أسعار النفط تنخفض للجلسة الثانية على التوالي وسط مخاوف من الحرب التجارية وتوقعات سلبية للطلب

منشور 10 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 08:01
تراجعت أسعار خام برنت بـ 12 سنتاً أي بـ 0.19% إلى 64.13 دولار للبرميل
انخفضت أسعار الخام الأميركي بـ 13 سنتاً أي 0.22% إلى 58.89 دولار للبرميل
أبرز العناوين
تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 10 ديسبمر للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء 10 ديسبمر للجلسة الثانية على التوالي، حيث تفوقت سلبية توقعات الطلب العالمي البطيئة على إيجابيات اتفاق أوبك مع المنتجين المرتبطين به في نهاية الأسبوع الماضي لتعميق تخفيضات إنتاج الخام في أوائل عام 2020.

وتراجعت أسعار خام برنت بـ 12 سنتاً أي بـ 0.19% إلى 64.13 دولار للبرميل، وانخفضت أيضاً أسعار الخام الأميركي بـ 13 سنتاً أي 0.22% إلى 58.89 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الأحد أن الصادرات من الصين تراجعت في نوفمبر بنسبة 1.1٪ مقارنة بالعام السابق، الأمر الذي يربك التوقعات بزيادة قدرها 1٪ في استطلاع أجرته رويترز.

وجاء هذا الضعف وسط جبهات جديدة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي أعاقت النمو الاقتصادي العالمي بسرعة، حيث من المقرر أن تبدأ جولة التعريفة الجمركية القادمة من واشنطن مقابل حوالي 156 مليار دولار من البضائع الصينية في 15 ديسمبر.

المزيد: 
أسعار النفط تتراجع في ظل ضعف صادرات الصين وتزايد مخاوف تأثير الحرب التجارية
رغم اتفاق "أوبك+"... أسعار النفط قد تنخفض إلى 60 دولاراً منتصف 2020
أسعار النفط تتراجع مع استعداد أوبك+ لبحث المزيد من خفض الإنتاج

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...