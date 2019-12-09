أسعار النفط تتراجع في ظل ضعف صادرات الصين وتزايد مخاوف تأثير الحرب التجارية

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تراجعت أسعار خام برنت بـ 23 سنتاً، أي 0.36% إلى 64.16 دولار للبرميل
تراجعت أسعار النفط الاثنين 9 ديسمبر بعد أن أظهرت البيانات انخفاض إجمالي صادرات الصين من السلع والخدمات للشهر الرابع على التوالي، مما أرسل عزز المخاوف في سوق تشعر بالقلق بالفعل من الضرر الناجم عن الطلب العالمي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
هذا وتراجعت أسعار خام برنت بـ 23 سنتاً، أي 0.36% إلى 64.16 دولار للبرميل.
وسجلت أسعار الخام الأميركي تراجعاً أيضاً، حيث انخفض سعر البرميل من خام تكساس بـ 29 سنتاً، أي 0.49% إلى 58.91 دولار للبرميل.
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Via SyndiGate.info
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