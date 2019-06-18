أسعار النفط تنخفض لليوم الثاني على التوالي في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة

منشور 18 حزيران / يونيو 2019 - 06:54
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.2٪ إلى 60.84 دولار للبرميل
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.2٪ إلى 60.84 دولار للبرميل
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انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء 18 يونيو

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء 18 يونيو، بعد ظهور المزيد من الدلائل على أن النمو الاقتصادي العالمي يتأثر حالياً بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة وسط التوترات في الشرق الأوسط بعد هجمات الناقلات الأسبوع الماضي.

هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 10 سنتات أو 0.2٪ إلى 60.84 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 11 سنتًا، أو 0.2٪، عند 51.82 دولار.

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Via SyndiGate.info


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