أسعار النفط تنخفض ومخاوف الطلب تطغى على التفاؤل حيال التجارة

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي مما قد يضر بالطلب ليغطي على بعض بوادر التقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت جرينتش بينما نزل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 12 سنتا ما يوازي 0.2 بالمئة إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الامريكي دونالد ترمب أمس الاثنين إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك حسب ما نشرت "رويترز".

وكتب بنك إيه.إن.زد في مذكرة "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وفقد برنت 22 بالمئة منذ ذروته في أبريل نيسان بينما خسر الخام الأمريكي 20 بالمئة.

واليوم، قلص جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق. كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.