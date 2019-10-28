أسعار النفط تهبط إلى 61.79 دولار بفعل تباطؤ نمو الشركات الصينية

انخفضت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا يقدم الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 61.79 دولار للبرميل بعد أن ربح ما يزيد عن 4 في المائة الأسبوع الماضي مسجلا أقوى أداء أسبوعي منذ 20 سبتمبر.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 56.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من 5 في المائة الأسبوع الماضي وهو أيضا أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 20 سبتمبر.

وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر في الوقت الذي واصلت فيه أسعار المنتجين انخفاضها مما يسلط الضوء على أثر تباطؤ الاقتصاد والحرب التجارية مع أمريكا الممتدة منذ فترة طويلة على ميزانيات الشركات.

كما خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية العاملة هذا الأسبوع مما أدى إلى تراجع قياسي للشهر الحادي عشر في الوقت الذي يمضي فيه المنتجون قدما في خطط لخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة.