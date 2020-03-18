أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى منذ 2003

سجلت أسعار النفط العالمية المزيد من التراجعات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2003، وسط مخاوف من أن يقود استمرار تفشي فيروس كورونا في ركود عالمي، بالتزامن مع التزايد الكبير في الإمدادات.

ووفقاً لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 2ر4% إلى 83ر25 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو من عام 2003، ما يرفع الخسائر المسجلة خلال الأسبوع الجاري إلى نحو 18% ، ضمن موجة التقلب الأكثر حدة في الأسعار في التاريخ.

ولم تقترب أسعار النفط من هذا المستوى منذ تفشي المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" في آسيا.