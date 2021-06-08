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أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل شكوك بشأن تعافي الطلب

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 08:04
النفط ينخفض بفعل شكوك بشأن تعافي الطلب
زل خام برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بعدما فقد 0.6% أثناء الليل
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واصلت أسعار النفط خسائرها الثلاثاء 8 يونيو إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو أيار، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

واصلت أسعار النفط خسائرها الثلاثاء 8 يونيو إذ سلطت بيانات صينية كشفت هبوط واردات البلد من الخام في مايو أيار، الضوء على القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود.

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ونزل خام برنت 49 سنتا ما يعادل 0.7% إلى 71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بعدما فقد 0.6% أثناء الليل. وهبط الخام الأميركي 44 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 68.79 دولار للبرميل بعدما خسر 0.6% في الجلسة السابقة.

هذا وتراجعت واردات الخام الصينية 14.6% في مايو أيار من مستوى مرتفع قبل عام وسجلت الشحنات التي تصل يوميا أقل مستوى هذا العام إذ حدت أعمال صيانة في مصاف من الطلب على مشتريات الخام.

وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع الأخيرة وزاد برنت نحو 40% وتقدم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من كوفيد-19.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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