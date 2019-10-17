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أسعار النفط نحو انخفاض بفعل دلائل على زيادة كبيرة للمخزونات الأمريكية

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:54
تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش
تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش
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انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة

انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخسائر كبحتها تعليقات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 57 سنتا أو نحو واحد بالمئة إلى 58.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 52.80 دولار للبرميل.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 10.5 مليون برميل إلى 432.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر تشرين الأول وفقا للتقرير الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، الذي نُشر قبل بيانات المخزونات الرسمية المقرر صدورها اليوم الخميس.

ويقدر محللون أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بنحو 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وبالتالي الطلب على النفط، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات من الولايات المتحدة أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر . يأتي ذلك عقب بيانات صادرة في وقت سابق كشفت تواضع نمو الوظائف وأنشطة قطاع الخدمات.

لكن الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في تقليص انخفاض أسعار النفط بعد أن قال منوتشين إن المفاوضين التجاريين من الولايات المتحدة والصين يعكفون على وضع نص المرحلة الأولى من اتفاق تجاري كي يوقع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

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Via SyndiGate.info


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