بيتكوين تهبط لأقل من 5000 دولار مع تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل العملات المشفرة

انخفضت أسعار البيتكوين إلى ما دون 5000 دولار اليوم ومددت خسائرها في وقت سابق من هذا الشهر وتسببت في انخفاض العملة الرقمية بنسبة 75% من أعلى مستوى لها على الإطلاق.

هذا وبلغت قيمة العملة المعدلة أقل من 4،951.47 دولار، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من عام.

وكانت أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية (سقف السوق) تكافح من خلال سوق هابطة مستمرة، مما دفع عددًا لا يحصى من المحللين في السوق إلى التساؤل عن موعد الخروج من هذا الضعف.

اقرأ أيضًا:

50 عملة مشتقة من بيتكوين قد تكون في الطريق

ما هي عملة بيتكوين؟ وهل يجب الحذر منها؟

هل "بيتكوين" في طريقها للانهيار والخروج من الأسواق؟!