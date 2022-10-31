أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث الكثير من الأشخاص حول مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الثلاثاء والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

جاء سعر طيران ناس يوم الثلاثاء (6:45 ص - 12:25 م) محطة توقف واحدة = 587 درهم إماراتي.

جاء سعر فلاي دبي يوم الثلاثاء (7:10 م - 9:40 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات يوم الثلاثاء (2:05 م - 4:30 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

سعر طيران ناس يوم الثلاثاء (11:30 ص - 8:50 م) محطة توقف واحدة = 547 درهم إماراتي.

جاء سعر الطيران العماني يوم الثلاثاء (11:25 م - 4:10 م) محطة توقف واحدة = 890 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022