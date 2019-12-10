أسعار هدايا "الكريسماس" في مصر تقفز بـ60%

قبل نهاية عام 2019 بثلاثة أسابيع، انتشرت "هدايا كريسماس" بشكل لافت في المحال المصرية، والتي اعتادت الأسر الأعلى دخلاً على شرائها خلال هذه الأيام، غير أن الارتفاع الكبير في أسعارها انعكس على حالة الإقبال عليها، بعد أن كانت تشهد ازدحاماً من قبل الراغبين بالشراء احتفالاً بالعام الجديد.

وسجلت الأسعار ارتفاعاً كبيراً بين 50 و60 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بحسب أصحاب بعض المحال التجارية، إذ وصل سعر الدمية التي تمثل "بابا نويل" وقبعته الشهيرة الملونة بالأحمر والأبيض إلى 2500 جنيه (155 دولاراً) في المناطق الراقية، بينما راوحت بين 500 و1200 جنيه في المناطق الشعبية، ارتباطاً بالحجم والنوع.

وتباينت أسعار أشجار الكريسماس ما بين 450 و700 جنيه وفقاً لأحجامها، بخلاف ما تحتاجه من زينة وأنوار، والتي تبلغ نحو 60 جنيهاً في المتوسط. ومن الأشياء التي يلجأ البعض إلى شرائها خلال أعياد الكريسماس ما يُعرف بـ"الدبدوب" بأشكاله وأحجامه المختلفة، والذي تراوح سعره بين 100 و150 جنيهاً.

وأمام غلاء الأسعار وسوء الأحوال الاقتصادية، يلجأ الكثير من الشباب، إلى شراء الهدايا الصغيرة، وفق عزيز حنا، صاحب أحد محلات بيع الهدايا، مشيرا إلى أن هناك إقبالا بديلا على ألبومات الصور والميداليات، والتي تتراوح أسعارها بين 25 و100 جنيه.



وقال فايز عبد النور، صاحب مكتبة، إن الإقبال على مستلزمات كريسماس هذا العام ضعيف جداً لارتفاع أسعارها، مضيفاً أن المصريين يفضلون استخدام مستلزمات الأعوام الماضية بدلاً من شراء أخرى جديدة، خصوصاً أن بعض التجار اعتمدوا على عرض بواقي منتجات العام الماضي في البيع بتخفيضات في أسعارها.

وعزا عبد النور انخفاض حركة البيع إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، واختبارات نصف العام، وضغط الدروس الخصوصية على الأسر.

بدوره، قال محمد خلف، صاحب محل لبيع الهدايا، إن بعض المارة يكتفون بالتقاط الصور السيلفي مع "بابا نويل" و"شجر الكريسماس" المعروضة بالمحلات، لافتاً إلى أن أصحاب المحلات يسعون إلى جذب الزبائن للاحتفال بقدوم عام جديد، إلا أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في بعض الهدايا ساهم في ارتفاع أسعارها، وبالتالي انخفاض حركة البيع.

وأضاف خلف: "نأمل زيادة الإقبال على الشراء خلال الأيام المقبلة، لتحريك الراكد من المنتجات لدينا".