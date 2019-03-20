أسعار وتوافر أجهزة iMacs الجديدة من Apple في الإمارات

بعد عامين من آخر تحديث لها، وبعد يوم واحد من إطلاق ترقية iPad Air و iPad mini، قامت الشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بتحديث مجموعة iMac الخاصة بها.

قامت الشركة بتحديث أجهزة iMac مقاس 21.5 بوصة و 27 بوصة بفضل رسومات Intel AMD Radeon Pro Vega الأسرع.

على الرغم من أن هذه المقالة تشير إلى أنها تحتوي على نفس هيكل الألومنيوم الأيقوني ونفس أحجام الشاشة ودقة الوضوح ونطاق التدرج اللوني الواسع (P3) ونفس المنافذ (اثنان من Thunderbolt USB-C و USB 3 و SDXC و Gigabit Ethernet و جاك سماعة الرأس).

تبدأ أسعار شاشة iMac الجديدة مقاس 21.5 بوصة المزودة بشاشة عرض Retina 4K من 5.459 درهماً، بينما تبدأ أسعار iMac الجديدة مقاس 27 بوصة وشاشة Retina 5K بسعر 7.559 درهماً.

كلاهما متاح للطلب من Apple’s App Store وبائع Apple المعتمد من Apple الأسبوع المقبل.

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