في دبي... منصة لاستئجار المنازل بالكامل عبر الإنترنت

إمارة دبي

يتعامل المستأجرون مع العديد من أنواع المستندات قبل الانتقال إلى منزل جديد. وهناك نماذج، وكذلك عقد الإيجار للتوقيع والعديد من الأوراق لتقديمها.

قريباً، ستصبح الأعمال الورقية المرهقة شيئًا من الماضي، حيث تستجيب المزيد من الشركات لدعوة الحكومة إلى التحول إلى المعاملات الإلكترونية، لتقليل استهلاك الورق وتسريع وقت المعالجة.

أعلنت “دبي أسيت مانجمنت”، التي تملك وتدير عدداً من العقارات السكنية في الإمارة، وعضوة في “دبي القابضة”، عن طرح المرحلة الأولى من “برنامج الملكية الرقمية بالكامل”.

وتم التنفيذ بالشراكة مع Smart Dubai، ويتيح البرنامج الذكي للمستأجرين القيام بما لا يقل عن خمس خطوات أساسية عبر الإنترنت: العثور على منزل جديد للاستئجار، وتوقيع عقد الإيجار وتسجيله وترتيب خدمات المرافق العامة لهيئة كهرباء ومياه دبي والتسجيل للحصول على خدمة اتصالات (خط أرضي، تلفزيون الكابل وخدمة الإنترنت المنزلية) مع du وتقديم طلبات الصيانة.

ويمكن الوصول إلى الخدمة عبر DubaiNo ، وهي منصة تسمح للمقيمين بالوصول إلى أكثر من 50 خدمة حكومية، وتمكينهم من إدارة الفواتير وتتبع طلبات التأشيرات وتجديد التراخيص التجارية وتسجيل سيارة وغير ذلك الكثير، بحسب غلف نيوز.

ووفقًا لـ Dubai Asset Management، ترتبط خدمات التأجير بعقد إيجار رقمي، ويتم تمكينه بواسطة UAE Pass، مما يتيح للمستأجرين استلام ورقة إيجار إيجاري الخاصة بهم في غضون بضع دقائق بعد الانتهاء من الطلب عبر الإنترنت.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول: “تمشياً مع أهداف استراتيجية دبي اللاورقية، تدعم دبي لإدارة الأصول رؤية القيادة للتحول الرقمي المتكامل في دبي”.

وأضاف “نسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز سعادة العملاء مع تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل تأثيرنا البيئي. وفي هذا السياق، نحن فخورون بالشراكة مع Smart Dubai وإطلاق أول تجربة رقمية متكاملة في القطاع العقاري تتيح للمستأجرين إكمال معاملات الإيجار عبر الإنترنت “.

لدى الحكومة مبادرة مستمرة لجعل دبي مجتمعًا بلا أوراق بالكامل بحلول 12 ديسمبر 2021. واعتبارًا من يناير من هذا العام، كانت ستة كيانات حكومية بالفعل تعمل بنسبة 57 في المائة بلا أوراق.

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