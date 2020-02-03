  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. أسهم الصين تهوي في أول جلسة بعد العطلة بعد انتشار فيروس كورونا

أسهم الصين تهوي في أول جلسة بعد العطلة بعد انتشار فيروس كورونا

منشور 03 شباط / فبراير 2020 - 07:49
في أول جلسة تداول منذ عطلة رأس السنة القمرية والتي تمّ تمديدها بسبب الوباء المتفشّي، خسر المؤشّر الرئيسي في بورصة شانغهاي 8,73 بالمئة من قيمته ليبلغ 2716,70 نقطة
هوت بورصتا الصين القاريّة، اليوم صباح الإثنين في مستهلّ أول جلسة تداول تعقدانها بعد عطلة طويلة
أبرز العناوين
خسر المؤشّر الرئيسي في بورصة شانغهاي 8,73 بالمئة من قيمته ليبلغ 2716,70 نقطة

هوت بورصتا الصين القاريّة، اليوم صباح الإثنين في مستهلّ أول جلسة تداول تعقدانها بعد عطلة طويلة، إذ بلغت خسائرهما حوالى 9%، وذلك بسبب هلع المستثمرين من فيروس كورونا المستجدّ الذي تفشّى في الصين وتداعيات هذا الوباء على الاقتصاد.

وفي أول جلسة تداول منذ عطلة رأس السنة القمرية والتي تمّ تمديدها بسبب الوباء المتفشّي، خسر المؤشّر الرئيسي في بورصة شانغهاي 8,73 بالمئة من قيمته ليبلغ 2716,70 نقطة، في حين خسر المؤشر الرئيسي في بورصة شنتشن 8,99% من قيمته ليبلغ 1598,80 نقطة.

إجراءات مالية وقائية ضد تأثيرات «كورونا» على الاقتصاد العالمي
الصين تعتزم ضخ 173 مليار دولار لمكافحة كورونا

 

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2020 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...