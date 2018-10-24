أسهم «تسلا» ترتفع بنسبة 13% مع اقتراب إعلان نتائجها الفصلية

ارتفعت أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية بنسبة 13 في المائة مساء أمس (الثلاثاء)، مقترباً من 294,14 دولار، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عزمها الكشف عن نتائجها الفصلية في وقت أقرب من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن الشركة ستكشف عن أخبار إيجابية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".



وكان المستثمرون يتوقعون أن تكشف تسلا عن نتائجها الفصلية الأسبوع المقبل أو بعده، إلا أن الشركة أعلنت أن تلك النتائج ستعلن اليوم.

اقرأ أيضًا:



تسلا تخسر بشكل قياسي في الربع الأول

صندوق الاستثمارات العامة السعودى لم يبد رغبة فى تمويل شراء تسلا





