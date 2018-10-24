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أسهم «تسلا» ترتفع بنسبة 13% مع اقتراب إعلان نتائجها الفصلية

أسهم «تسلا» ترتفع بنسبة 13% مع اقتراب إعلان نتائجها الفصلية
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