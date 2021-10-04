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أسهم شركة فيسبوك تخسر 5.5% من قيمتها في أقل من ساعة

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 04 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 07:26
أسهم شركة فيسبوك تخسر 5.5% من قيمتها في أقل من ساعة
اتجه سهم فيسبوك منخفضاً  إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.
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سجلت أسهم فيسبوك تراجعاً ملحوظاً بواقع 5.5%  في أقل من ساعة بعد تعطل خدمات الشركات و منصاتها المتمثلة في انستغرام وواتساب. 

سجلت أسهم فيسبوك تراجعاً ملحوظاً بواقع 5.5%  في أقل من ساعة بعد تعطل خدمات الشركات و منصاتها المتمثلة في انستغرام وواتساب. 
 

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أسهم شركة فيسبوك

حيث شمل التعطل مواقع عدة حول العالم ، إضافة إلى تعطل مواقع أمازون  وغوغل. 

واتجه سهم فيسبوك منخفضاً  إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.

أسهم فيسبوك

 

كلمات دالة:أسهم شركة فيسبوك

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