أسهم شركة فيسبوك تخسر 5.5% من قيمتها في أقل من ساعة

أبرز العناوين
سجلت أسهم فيسبوك تراجعاً ملحوظاً بواقع 5.5% في أقل من ساعة بعد تعطل خدمات الشركات و منصاتها المتمثلة في انستغرام وواتساب.
سجلت أسهم فيسبوك تراجعاً ملحوظاً بواقع 5.5% في أقل من ساعة بعد تعطل خدمات الشركات و منصاتها المتمثلة في انستغرام وواتساب.
أسهم فيسبوك تخسر 6% من قيمتها خلال أقل من ساعة بسبب توقف خدماتها#فيسبوك#facebook pic.twitter.com/Jwlpbgm6ms— Omar Bost (@OmarElbostami) October 4, 2021
أسهم شركة فيسبوك
حيث شمل التعطل مواقع عدة حول العالم ، إضافة إلى تعطل مواقع أمازون وغوغل.
واتجه سهم فيسبوك منخفضاً إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)