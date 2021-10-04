عطل فني يشل فيسبوك وانستغرام وواتساب

يعاني عشرات الآلاف من مستخدمين منصات التواصل الإجتماعي والتجارة الإلكترونية من عطل في شبكة الإنترنت، حيث أبلغ مستخدمو شركة فيسبوك بأنهم غير قادرين على الوصول إلى الشبكة الرئيسية فيسبوك وأيضًا منصاتها المتمثلة في تطبيقي واتساب وانستغرام ، إضافة إلى وجود عطل في موقع جوجل وتويتر وأمازون.

تعطل فيسبوك وواتساب وانستغرام

حيث وصل شركة فيسبوك أكثر من 125 ألف بلاغ من المستخدمين عن مشكلات الوصول إلى التطبيق الساعة 11:54 صباحًا في نيويورك، وفقًا لموقع "داون تراكر، وأيضًا وصل منصة انستغرام أكثر من 98000 بلاغ من مستخدمين ، في حين وصل واتساب أكثر من 35000 بلاغ من أشخاص يواجهون مشكلات في التطبيق.



وذكر موقع داون تراكر انقطاع خدمات شبكات التواصل الإجتماعي في أكثر ثلاث مناطق مكتظة بالسكان واشنطن ودبي وباريس.

وأعلن المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر "نعلم أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، نعتذر عن أي إزعاج".



We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

وكتب على تويتر أيضًا أن حساب انستغرام يواجه المشكلات ويدعوا المستخدمين إلى التحمل

