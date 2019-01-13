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ضخ مليارات الدولارات في أسهم وسندات الأسواق الناشئة مع بداية العام

ضخ مليارات الدولارات في أسهم وسندات الأسواق الناشئة مع بداية العام
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