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أسهم Alibaba ترتفع بأكثر من 7% في يومها الأول في هونغ كونغ بأكبر إدراج في العالم لهذا العام

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 12:46
عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، شركة Alibaba
ارتفعت أسهم Alibaba في بورصة هونغ كونغ بنسبة 6% في افتتاح التداولات قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 7%
أبرز العناوين
شهدت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، شركة Alibaba، بداية قوية يوم الثلاثاء بعد تسعير سهمها بقيمة 176 دولار هونغ كونغي

شهدت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية الصينية، شركة Alibaba، بداية قوية يوم الثلاثاء بعد تسعير سهمها بقيمة 176 دولار هونغ كونغي، أي ما يعادل 22.5 دولار أميركي تقريباً، ما يجعله أكبر إدراج في العالم هذا العام حتى الآن.

وارتفعت أسهم Alibaba في بورصة هونغ كونغ بنسبة 6% في افتتاح التداولات قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 7%.
وكانت الشركة قالت سابقا إن سعر أسهمها لن يتخطى ما يعادل 24 دولار.

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Via SyndiGate.info


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