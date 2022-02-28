أشهر التطبيقات الأوكرانية التي تحظى بشعبية واسعة عالمياً

عرفت أوكرانيا بنجاحها في مجال التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، حيث هناك العديد من التطبيقات الأوكرانية التي تعود لشركات ناشئة حظيت بشعبية كبيرة ليس فقط في أوكرانيا بل حول العالم، مما يدعو للتخوف من تأثير الحرب الروسية على هذه الشركات الناشئة والتطبيقات.

وهنا نستعرض أشهر التطبيقات الأوكرانية التي تمتلك شعبية كبيرة في العالم:

تطبيق جرامرلي GRAMMARLY

يعد هذا التطبيق الذي يقدم خدمة التصحيح اللغوي والإملائي والقواعدي من أكثر التطبيقات الأوكرانية التي تحظى بشعبية كبيرة، حيث يستخدمه العديد من الموظفين على أجهزتهم للاستفادة منه في كتابة الإيميلات ويستفيد منه بشكل خاص المحررين الصحفيين وكتاب المحتوى، ويمكن تحميله على الجهاز مما يساعد على تصحيح الأخطاء.

يعود هذا التطبيق لشركة ناشئة تأسست على يد كل من ماكس ليتفين وأليكس شيفتشينكو ودميترو ليدر في عام 2009، وحققت شركة جرامرلي وهي من أشهر الشركات الناشئة في أوكرانيا نجاحًا كبيرًا ولديها مكاتب في العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة نيويورك الأمريكية ومدينة فانكوفر الكندية، ومدينة سان فرانسيسكو، وحصلت الشركة في عام 2021 على تمويل بقيمة 200 مليون دولار.

تطبيق Reface

يعد تطبيق Reface من أنجح التطبيقات الأوكرانية هو تطبيق يعتمد على الذكاء الصناعي ويعمل على استبدال الوجوه في الصور والفيديوهات، وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً في العامين الماضيين لا سيما في انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني من غوغل بلاي، ومتجر ابل الخاص بأجهزة الايفون، ويمكن للمستخدم استبدال وجه فنان أو مشهور عبر فيديو أو صورة ووضع صورة وجهه.

وتمكن تطبيق Reface من تحقيق ما يقارب الـ 150 مليون عملية تثبيت، وتصدر التطبيق قائمة الأكثر رواجًا في متجر ابل، واختارته شركة غوغل ليكون ضمن أفضل التطبيقات على متجر غوغل بلاي في عام 2020.

تطبيق CleanMyMac X

هذا التطبيق من تطوير الشركة الناشئة MacPaw ويقع مقرها في العاصمة كييف، وهو من أشهر التطبيقات في أجهزة ماك، ويمكن هذا التطبيق المستخدم التخلص من كافة البرامج الضارة من خلال ضغطة زر، وتمكنت الشركة من تطوير عدد من التطبيقات الأخرى مثل Clear VPN وWallpaper Wizard 2 وGemini Photos.

تطبيق Spark

يعود هذا التطبيق إلى شركة Readdle وهي من أهم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وطورت هذه الشركة عدد من التطبيقات الشهير من بينها تطبيق Spark وهو تطبيق خاص للبريد الالكتروني.