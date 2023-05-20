تضم قائمة أضخم الشركات في العالم من ناحية الأرباح العديد من الشركات المتنوعة المجالات، فمن التجارة الإلكترونية إلى النفط وتجارة التجزئة، تعتبر كل شركة في هذه القائمة قوة مهيمنة في مجال صناعتها.



وفي هذا المقال نتاول قائمة أكبر 10 في العالم بإيرادات متتابعة على مدى الـ 12 شهرًا إذ تمثل هذه الشركات تنوعا مذهلا في الصناعات، لكن تقتصر هذه اللائحة على الشركات المتداولة علنا في الولايات المتحدة وكندا فقط إما بشكل مباشر او من خلال إيصالات الإيداع الأمريكية.



أضخم 10 شركات في العالم:

#1 وول مارت





الربح السنوي: 600.11 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 8.97 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 390.66 مليار دولار أمريكي.

إجمالي العائد الإضافي لمدة عام: 1.75%

البورصة: بورصة نيويورك.



تأسست عام 1962 نمت شركة وول مارت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة بالعالم، تدير الشركة محلات تخفيضات والأسواق الشاملة بالإضافة إلى منصة قوية للتبضع عبر الإنترنت.

#2 أمازون



الربح السنوي: 502.19 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 11.32 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 916.82 مليار دولار أمريكي.

إجمالي العائد الإضافي لمدة عام: -44.35%

البورصة: بورصة ناسداك.



تعد أمازون أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم من حيث القيمة السوقية، بدأت الشركة كمنصة بيع للكتب عبر الإنترنت ونمت منذ ذلك الحين لتشمل تقريبا كل فئة من فئات البيع بالتجزئة.



3# شركة الصين للبترول والكيماويات



الربح السنوي: 486.48 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 10.47 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 60.32 مليار دولار أمريكي.

إجمالي العائد الإضافي لمدة عام: 19.61%.

البورصة: OTC



تعد شركة الصين للبترول والكيماويات منتج وموزع لمجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية وتشمل منتجات الشركة البنزين والديزل والكيروسين والمطاط الصناعي ووقود الطائرات والأسمدة الكيماوية والعديد من المنتجات ذات الصلة.

4# شركة بتروتشاينا المحدودة



الربح السنوي: 486.4 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 20.89 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 82.73 مليار دولار أمريكي.

إجمالي العائد لمدة عام: 15.24%.

البورصة: بورصة OCT.



تعمل شركة بتروتشاينا للنفط والغاز في مجال التنقيب عن النفط وتطويره وإنتاجه وبيعه.

5# شركة آبل



الربح السنوي: 394.33 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 99.8 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 2.08 تريليون دولار أمريكي.

إجمالي العائد السنوي: -23.64%.

البورصة: بورصة ناساداك.



تقوم شركة آبل بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من منتجات التكنولوجيا الإستهلاكية بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية وأجهزة الترفيه المنزلي والمزيد.



6# شركة إكسون موبايل



الربح السنوي:386.82 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 51.86 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 453.38 مليار دولار أمريكي.

اجمالي العائد السنوي: 67.12%.

البورصة: بورصة نيويورك.



تعد شركة إكسون موبايل شركة نفط وغاز متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ولاية تكساس الأمريكية، حيث تستكشف النفط والغار أو تسوق لمنتجاتها أو كلا الأمرين في معظم دول العالم.

7# شركة شيل



الربح السنوي: 365.29 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 43.36 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 204.03 مليار دولار أمريكي.

إجمالي العائد السنوي: 27.58%.

البورصة: بورصة نيويورك.



تقوم شركة رويال دتش شيل التي يقع مقرها في هولندا باستكشاف البترول وانتاجه وتكريره من خلال شركاتها التابعة.

8# شركة سي ڤي اس للصحة



الربح السنوي: 315.23 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 3.15 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 119.11 مليار دولار أمريكي.

اجمالي العائد السنوي: -11.75%.

البورصة: بورصة نيويورك.



تعد شركة سي ڤي أس مقدم رعاية صحية وصيدلية متكاملة إذ تدير الشركة سلسلة من الصيدليات في جميع أنواع الولايات للمتحدة وكذلك فيبورتوريكو.





9# شركة مجموعة الصحة المتحدة



الربح السنوي: 313.13 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل:19.43 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية: 454.09 مليار دولار أمريكي.

اجمالي العائد السنوي: 5.87%.

البورصة: بورصة نيويورك.



هي شركة متعددة الجنسيات للرعاية الصحية والتأمين مقرها في مينيتونكا، مينيسوتا إذ توفر بوالص تأمين الرعاية الصحية للشركات وأصحاب العمل الحكوميين والأفراد.





10# فولكس فاجن



الربح السنوي: 288.45 مليار دولار أمريكي.

صافي الدخل: 18.47 مليار دولار أمريكي.

القيمة السوقية:85.85 مليار دولار أمريكي.

اجمالي العائد السنوي: -35.01%.

البورصة: الأوراق المالية خارج البورصة.



تقوم الشركة الألمانية ببناء وبيع وإصلاح السيارات الفاخرة والإقتصادية والسيارات الرياضية والشاحنات والمركبات التجارية الأخرى.

