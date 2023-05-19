احمِ محادثاتك على واتس آب بفعالية باستخدام قفل الدردشة

يعتبر واتس آب هو تطبيق المراسلة الأشهر في السنوات الأخيرة، ويمتلك التطبيق عدد كبير من المستخدمين حول العالم، وتحرص شركة ميتا على إضافة العديد من الميزات للتطبيق بشكل مستمر لزيادة المستخدمين.

ميزة جديدة في واتس آب قفل الدردشة Chat Lock

أعلن التطبيق الأشهر واتس اب عن ميزة جديدة لطالهما انتظرها المستخدمين وهي قفل الدردشة "Chat Lock" وتمنح هذه الميزة المستخدم الخصوصية والأمان.

تساعد هذه الميزة الجديدة على منح المستخدم شعورا بالأمان والخصوصية، وحماية محادثتها حيث لا يمكن لأي شخص قراءتها حتى وإن أمسك هاتفه ودخل التطبيق.

وتعمل هذه الميزة على نقل المحادثات التي يرغب المستخدم حمايتها من البريد الوارد إلى مجلد خاص يطلق عليه اسم "الدردشات المقفلة" Locked Chats، ولا يمكن فتح هذه المحادثات إلا بكلمة السر التي وضعها المستخدم أو بصمة الإصبع.

وفي حال وصول رسالة جديدة إلى المحادثة المقفلة لن يظهر اسم المرسل أو محتوى الرسالة على الشاشة في الإشعارات، وسيظهر فقط كلمة رسالة جديدة في واتس اب، ويمكن تفعيل هذه الميزة حتى في الدردشات الجماعية.

كيفية تفعيل ميزة قفل الدردشة في هاتفك:

اذهب إلى تطبيق الواتس اب

انتقل إلى المحادثة التي ترغب في قفلها وحمايتها.

انقر على اسم المجموعة او الشخص للوصول إلى الاعدادات الخاصة بهذه المحادثة.

ضمن قائمة الإعدادات ستجد خيار قفل الدردشة Chat Lock اضغط عليه.

يمكنك تفعيل بصمة الإصبع لحماية المحادثة من خلال تفعيل خيار (قفل هذه الدردشة ببصمة الإصبع) Lock this chat with fingerprint.

كيف يمكنك الوصول إلى الدردشات المحمية بالميزة الجديدة: