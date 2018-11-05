قريباً في دبي... أطول مهرجان ألعاب فيديو بريطاني!

أطول مهرجان للرياضات الإلكترونية في دبي 2019

من المنتظر أن يصل أطول مهرجان للرياضات الإلكترونية في المملكة المتحدة إلى دبي في عام 2019، حيث يجلب إلى المدينة ثلاثة أيام من المهرجانات الموسيقية الشاملة.

وسيحظى مهرجان Insomnia Gaming الكبير الذي سيقام في قاعة Meydan Grandstand Hall بحضور جميع الفعاليات المختصة وعشاق الألعاب الإلكترونية، مع ألعاب مجانية وألعاب ذات طراز كلاسيكي وقسم ألعاب الواقع الافتراضي ومنطقة indie وغيرها، بحسب موقع تايم أوت دبي.

ووقعت الشركة أيضاً اتفاقيات لعدة سنوات مع مجموعة “غلوبال إيفنت مانيجمينت” Global Event Management التي تتخذ من دبي مقراً لها لإدارة فعاليات “إنسومنيا” في دبي.

وقد حقق المهرجان، منذ انطلاقه في المملكة المتحدة عام 1999، نجاحاً متزايداً في مختلف أنواع الألعاب الإلكترونية، ويوفر فرصة لقضاء عطلة رائعة في نهاية الأسبوع، إذ يتيح للمشاركين اللعب مع الأصدقاء أو مع أشخاص جدد في المنطقة المخصصة لفعاليات الألعاب الشخصية، أو المشاركة في بطولات الألعاب الإلكترونية في منصة الألعاب.

كما يمكن للزوار من الناشرين والمطورين اختبار أحدث الألعاب أو العودة بالزمن والاستمتاع بالألعاب الكلاسيكية المشهورة، أو الخوض في أحدث ألعاب الواقع الافتراضي.

ويضم المهرجان أيضاً منطقة مخصصة للملابس التنكرية التي تتيح للجميع التنافس بأحدث الملابس المستوحاة من شخصياتهم المفضلة في عالم الألعاب، ويحتفي المهرجان بثقافات ومجتمعات الألعاب وهو مثالي جداً لعشاق الألعاب من الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة، وهو يسعى للوصول إلى الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع العلامات التجارية على المشاركة فيه.

التذاكر غير متوفرة حتى الآن، ولكن يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الحدث عبر الموقع الإلكتروني: www.insomniadubai.com.

المصدر: سنيار



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