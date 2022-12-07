بينما يتابع المليارات من مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم لمشاهدة المباريات المثيرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المرتقبة في قطر ، يتساءل البعض عن المبلغ الذي يتقاضاه لاعبين الأكثر موهبة وشهرة الذين يتنافسون في هذه البطولة الدولية.

بدون أي مزيد من التفاصيل، دعونا نستعرض أعلى 5 لاعبين أجراً في كأس العالم FIFA قطر 2022!

أعلى 5 لاعبين أجراً في كأس العالم FIFA قطر 2022

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1. كيليان مبابي (128 مليون دولار)

يتصدر كيليان مبابي قائمتنا لأعلى لاعب كرة قدم أجراً. ومن المتوقع أن يكسب اللاعب الفرنسي 128 مليون دولار هذا الموسم ، بالإضافة إلى 110 ملايين دولار سيحصل عليها من نادي كرة القدم باريس سان جيرمان و 18 مليون دولار سيحصل عليها من صفقات التأييد.

رفض كيليان مبابي فرصة الانضمام إلى نادي أحلامه، ريال مدريد، في وقت سابق من هذا العام. عرض باريس سان جيرمان المغري للإبقاء على مبابي يفسر السبب.

2. ليونيل ميسي (120 مليون دولار)

ومن المتوقع أن يتم إدراج ليونيل ميسي، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم ، في مثل هذه القائمة. ثاني أعلى لاعب في العالم أجرًا ، يكسب ميسي إجماليًا ضخمًا يصل إلى 120 مليون دولار.

حاول ميسي كل شيء للبقاء مع نادي برشلونة ، لكنه اضطر إلى الانتقال.

أرباح ليونيل ميسي هذا الموسم ، بما في ذلك التأييد. ميسي هو مهاجم لباريس سان جيرمان عندما لا يمثل الأرجنتين في كأس العالم.

3. كريستيانو رونالدو (100 مليون دولار)

كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، يكسب 40 مليون دولار في الملعب و 60 مليون دولار خارج الملعب ، بإجمالي 100 مليون دولار هذا الموسم. منذ أن نفذ مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاج تغييرات صارمة، عانى اللاعب الذي فاز بخمس جوائز بالون دور وأربع أحذية ذهبية أوروبية.

4. نيمار جونيور (87 مليون دولار)

احتل النجم البرازيلي عناوين الصحف لأول مرة في عام 2010، ومن المتوقع أن يكسب نيمار جونيور 87 مليون دولار هذا الموسم، منها 55 مليون دولار في الملعب و 32 مليون دولار من خارج الملعب. اشتهر لاعب كرة القدم المحترف بتسجيله الغزير لباريس سان جيرمان.

5. روبرت ليفاندوفسكي (35 مليون دولار)

احتل روبرت ليفاندوفسكي من بولندا المرتبة الخامسة، حيث بلغت أرباحه 35 مليون دولار لموسم 2022-2023. جعلته موهبته أربع مرات في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا وكابتن المنتخب الوطني يكسب 27 مليون دولار في الملعب و 8 ملايين دولار خارج الملعب. وفقًا لـ Forbes ، لديه صفقات رعاية مع Nike و Procter & Gamble و Huawei.