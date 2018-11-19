شاهد: أغرب تصاميم المطاعم في العالم

يعمد الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي إلى تصميم أبنية ذات طابع فريد من نوعه وذلك كعامل جذب إضافي للسياح ومرتادي المطاعم

يعمد الكثير من أصحاب المطاعم والمقاهي إلى تصميم أبنية ذات طابع فريد من نوعه وذلك كعامل جذب إضافي للسياح ومرتادي المطاعم.

وأورد موقع “ميل أونلاين ترافيل” قائمة بأغرب التصاميم الهندسية للمطاعم في جميع أنحاء العالم على النحو التالي:

１- مطعم لونغهورن في ولاية أريزونا

تم تصميم المطعم الذي يقدم وجبات سريعة عديدة مثل البرغر، على شكل جمجمة ثور ضخمة ذات قرنين كبيرين، وتتسع قاعته الرئيسية لـ 60 شخصاً.

2- مقهى كاوغيرلز إسبريسو، واشنطن

يشتهر المقهى بتصميمه المميز الذي يتخذ شكل بقرة. ويقدم المقهى العصائر والمشروبات والمعجنات بكل أنواعها.

3- مطعم ماري لو، واشنطن

يتخذ المطعم شكل زجاجة حليب صخمة ويقدم المأكولات الأمريكية الكلاسيكية بالإضافة إلى الآيس كريم والميلك شيك.

4- مطعم “ذي باب”، لوس أنجلوس

تم بناء المطعم الذي يتخذ شكل فطيرة هوت دوغ في 1946، ويعد من أشهر وأغرب المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية.

5- مطعم “كي إف سي”، جورجيا

تم تشييد المطعم الذي يتميز بهيكل فولاذي يبلغ طوله 56 قدماً، في 1956، وأعيد بناؤه بعد أضرار تعرض لها بسبب العواصف، في 1993.

6- مطعم دونات هول، كاليفورنيا

يعتبر المطعم الذي شيد في الستينيات، واحداً من أشهر محلات الدونات في أمريكا بسبب تصميمه الذي يتخذ شكل كعكتي دونات عملاقتين.

7- مطعم أليمانغو، الفلبين

تم إنشاء المطعم الذي يتخذ شكل هيكل سرطان عملاق في 1981. ولكنه مقفل في الوقت الحالي بسبب أعمال الصيانة.

8- مطعم ماكدونالدز، في مونتفورت، دالاس

تم بناء المطعم على شكل وجبة ماكدوناد عملاقة، ويتميز بتصميماته الداخلية، وورق الجدران والثريات الكريستالية وأرضيته المصنوعة من الغرانيت.

9- مطعم “كالم بوكس”، بوسطن

بني في 1938 في مدينة إبستويتش التاريخية، وصمم على شكل صندوق مفتوح.

10- مطعم ماموث أورانج، أركنساس

يتميز المطعم بقبته الحمراء ويقدم البرغر والسمك المقلي والصودا والعصائر.