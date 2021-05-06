أغرب 6 أفكار تحوّلت إلى شركات ناشئة تُدر الملايين

دائماً عند التفكير بإنشاء مشروع تكون الأفكار المطروحة عادة منطقية، ويتم دراسة المشروع من جميع النواحي لضمان نجاحه، وقد يأخذ الكثير من الوقت، عند بناء استراتيجية للمشروع، كذلك معرفة تكلفته، وما هي النتائج المتوقعة منه وغيرها الكثير.

ولكن ما يجهله البعض أن فكرة غريبة قد تكون السبب وراء نجاح مشروع ضخم، وتحقق أرباحاً بالملايين.



وهنا نذكر أغرب 6 أفكارتحوّلت إلى شركات ناشئة تُدر الملايين:

I Do, Now I Don’t

جاءت هذه الفكرة بعد أن تخلت خطيبة جوش أوبرمان عنه وتركته محطّمًا، بعد ثلاثة أشهر من الخطوبة، حيث عندما قرر أن يعيد خاتم الخطوبة إلى الصائغ، قال إنه سيشتريه مقابل 3500$ وكان قد اشتراه بمبلغ 10000$.



وبعد ذلك قام أوبرمان بتأسيس شركته “I Do, Now I Don’t” ،يقوم مبدأ عمل الشركة على توفير صفقة رابحة لمن يرغب بإعادة خاتم الخطبة في حال لم تتم الأمور على خير. بحيث يحصل كلا الطرفيْن: الصائغ وصاحب الخاتم، على عرض عادل.

وتعمل الشركة أيضًا كضامن للجودة، حيث تحتفظ بالمال عند شراء خاتم من خلالها كوسيط بين البائع والمشتري، و تفحص أيضًا المجوهرات من قبل مختص أحجار كريمة، وإن كان العنصر مطابقًا للجودة يتم استكمال بيعه.







Spud Pickles

Spud Pickles هي شركة تطوير تطبيقات مقرها ولاية يوتا تقوم بإنشاء وصيانة تطبيقات مخصصة للأفراد والشركات.

حتى الآن لا توجد فكرة غريبة في هذه الشركة، لكن الغرابة تأتي في واحدة من أشهر مجموعة تطبيقات الجوال في Spud Pickles تسمى Ghost Radar، وهي تطبيقات متخصصة في “اصطياد الأشباح” على حد وصفهم.

الغريب في الأمر، أن هذه التطبيقات شائعة للغاية ويستخدمها المحققين.









Diedinhouse.com

جاءت فكرة هذه الشركة، بعد أن اكتشف مؤسسها أن شخصاً مات في منزله قبل أن يشتريه، حيث شعر بالانزعاج، لأنه لم يتم اطلاعه على هذه المعلومات الأساسية قبل إتمام عملية البيع، وبعدها اكتشف أنه في معظم الولايات، لا يُطلب من سمسار العقارات أن يُطلع المشتري المحتمل إن كانت هناك جريمة قتل أو وفاة أو انتحار حدث في المكان، لذلك انشىء موقع Diedinhouse.com، حيث مقابل 11.99$ تقريبًا يمكنك معرفة ما إن كان شخص ما قد مات في منزلٍ تنوي شرائه!

CoolMiniOrNot

كانت بداية هذه الشركة موقع على الإنترنت، يسمح للمهووسين في Dungeons & Dragons عرض تماثيل D&D المرسومة بشكل متقن.

وفي النهاية حقق المؤسسون أرباحًا من خلال تصميم وبيع ألعابهم الخاصة على الموقع.

واستخدموا Kickstarter كمنصة تمويل خاصة بهم، حيث جمعوا أكثر من 35 مليون دولار على المنصة على مدار 27 حملة.

The Pet Loo

عندما تعيش في منطقة درجة حرارتها منخفضة تصل إلى 10 درجات في الخارج، يصعب وقتها عليك أن تكون متحمساً لإخراج كلبك في نزهة على الأقدام.

أو في حال كنت تعمل لساعات طويلة يكون من المجهد العودة إلى المنزل والسماح لحيوانك الأليف بالخروج.

وفي كثير من الأحيان يتخطى الناس الخطط الاجتماعية لأنهم يعرفون أنه يتعين عليهم العودة إلى المنزل للسماح للكلب بالخروج.

ولحل هذه المشكلة هناك شركة ناشئة تسمى Pet Loo، تبيع مربعًا من العشب المزيف على نظام احتواء النفايات.

يتغلغل البول في العشب المزيف، المصنوع من مادة تقلل الروائح. يفضل العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة ذلك على منصات التبول.







Reef Balls “الكرات المرجانية”

بدأت فكرة هذا المشروع عندما كان دون براولي طالبًا جامعيًا وغطّاسًا شغوفًا في فلوريدا كيز. وكان شاهدًا على تدهور الشعاب المرجانية، وأراد المساعدة.

في هذا الوقت قام دون براولي وصديقه بتطوير ما أطلق عليه "كرات الشعاب المرجانية" وهي قوالب شبيه بالخرسانة صديقة للبيئة تحاكي نمو المرجان الطبيعي.

ومنذ أول مشروع لـ Eternal Reefs في عام 1992، تم وضع أكثر من 700000 كرة مرجانية في المحيط في أكثر من 70 دولة حول العالم.

حيث أصبحت كرات الشعاب المرجانية المرجع الأساسي لاستعادة الشعاب المرجانية ومشاريع تطوير الموائل وبرامج مصايد الأسماك في جميع أنحاء العالم.

وتعمل Eternal Reefs الآن على تقديم كرات الشعاب المرجانية لمن يرغب في أن تُدفن رفاته بعد الموت في أعماق البحار مع الشعاب المرجانية!

وأصبح هذا المشروع رائجًا للغاية بين السبّاحين والغوّاصين والصيّادين لاعتقادهم أن رفاهم سيحظى براحة أكبر في البحر بعد موتهم.



