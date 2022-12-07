مع انطلاق دور الـ16 لكرة القدم من فيفا قطر 2022، إيذانا ببداية جولات خروج المغلوب، حيث أن كل مباراة من هذه النقطة فصاعدا تليها إقصاء فردي عند الخسارة. في كرة القدم للأندية، تعتبر قيمة الفريق دائمًا مؤشرًا جيدًا على النجاح؛ لكن هل يمكن قول الشيء نفسه عن البطولات الدولية؟

مع اقتراب المرحلة الأكثر حدة، لماذا لا نلقي نظرة على أكثر 10 فرق كرة قدم دولية قيمة؟

أغلى 10 منتخبات وطنية لكرة القدم في فيفا قطر 2022

المصدر: شاترستوك

1. إنجلترا (1.31 مليار دولار)

منذ أول مباراة دولية في عام 1872، مثل منتخب إنجلترا لكرة القدم بريطانيا في كرة القدم الدولية. يحكم المنتخب اتحاد كرة القدم (FA)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنجلترا، والمنتسب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ويخضع للولاية القضائية العالمية لـ FIFA ، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية. كأس العالم FIFA وبطولة أوروبا UEFA ودوري الأمم UEFA هي البطولات الدولية الرئيسية الثلاث التي تتنافس فيها إنجلترا.

فازت إنجلترا بنهائي كأس العالم 1966 (الذي استضافته أيضًا) ، لتصبح واحدة من ثماني دول فقط تفعل ذلك. لقد تأهلوا لكأس العالم 16 مرة ، وكانت أفضل نتائجهم هي حصولهم على المركز الرابع في عامي 1990 و 2018. لم تفز إنجلترا مطلقًا بالبطولة الأوروبية، مع أفضل نتيجة لها حتى الآن قادمة في عام 2020 كوصيف. إن إنجلترا ، كدولة مكونة للمملكة المتحدة ، ليست عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية ، وبالتالي فهي لا تشارك في الألعاب الأولمبية. إنجلترا هي الفريق الوحيد الذي فاز بكأس العالم على مستوى الكبار ولكن ليس لقبه القاري الرئيسي ، والكيان الوحيد غير السيادي الذي فعل ذلك.

2. البرازيل (1.18 مليار دولار)

البرازيل هي أنجح منتخب وطني في تاريخ كأس العالم ، حيث فازت بخمسة ألقاب وحصلت على المركز الثاني والثالث والرابع مرتين لكل منهما. البرازيل هي واحدة من الدول القليلة التي فازت بكأس العالم لكرة القدم خارج القارة الأم. البرازيل هي المنتخب الوطني الوحيد الذي شارك في كل نسخة من نهائيات كأس العالم FIFA. فازت البرازيل بـ 74 مباراة من أصل 110 في 22 بطولة لكأس العالم. تمتلك البرازيل أيضًا أفضل سجل إجمالي في تاريخ كأس العالم ، سواء من حيث النسب أو القيمة المطلقة، حيث تم لعب 74 انتصارًا في 110 مباراة ، وفارق 126 هدفًا ، و 237 نقطة ، و 18 خسارة فقط.

3. فرنسا (1.12 مليار دولار)

يعود تاريخ فريق كرة القدم الوطني الفرنسي إلى عام 1904. ويمثل المنتخب الوطني، المعروف أيضًا باسم Les Bleus، فرنسا في كرة القدم الدولية.

كانت فرنسا واحدة من أربعة منتخبات أوروبية تنافست في كأس العالم الأولى عام 1930 ، وواحدة من ثمانية منتخبات وطنية فازت بالبطولة ، وهو ما فعلوه في عام 1998 عندما استضافتها. في النهائي ، هزموا البرازيل 3-0. فازت فرنسا بكأس العالم مرتين ، الأولى في عام 1998 والثانية في عام 2018. بعد فوزها بكأس القارات في عام 2001 ، انضمت فرنسا إلى ألمانيا والبرازيل والأرجنتين باعتبارها المنتخبات الوطنية الوحيدة التي فازت بكأس العالم FIFA وكأس القارات FIFA. ، والبطولة الأولمبية.

4. إسبانيا (964.89 مليون دولار)

إسبانيا هي واحدة من ثمانية منتخبات وطنية فازت بكأس العالم ، بعد أن تنافست في 16 من 22 كأس العالم FIFA وتأهلت باستمرار منذ عام 1978. فازت إسبانيا بثلاثة ألقاب قارية وتنافس في 11 من 16 بطولة أوروبية.

إسبانيا هي المنتخب الوطني الوحيد الذي فاز بثلاث بطولات كبرى متتالية ، بما في ذلك بطولتين أوروبيتين متتاليتين في عامي 2008 و 2012 ، بالإضافة إلى أول فريق أوروبي يفوز بكأس العالم FIFA التي أقيمت خارج أوروبا في عام 2010. من 2008 إلى 2013 ، إسبانيا حصل على ثاني أكبر عدد من جوائز FIFA لفريق العام ، بعد البرازيل فقط. خاضت إسبانيا 35 مباراة متتالية غير مهزومة من بداية عام 2007 إلى كأس القارات 2009 FIFA ، وهو إنجاز مشترك مع البرازيل وسجل رياضي في ذلك الوقت. يعتبر العديد من الخبراء والمعلقين أن منتخبات إسبانيا من 2008 إلى 2012 من بين الأفضل على الإطلاق في تاريخ كرة القدم العالمي.

5. البرتغال (936.57 مليون دولار)

كانت كأس العالم 1966 أول ظهور للبرتغال في نهائي بطولة كبرى. كما وصلت البرتغال إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا UEFA 1984 قبل أن تخسر أمام الدولة المضيفة والفائزة في نهاية المطاف فرنسا. خلال الجيل الذهبي الأول للفريق في التسعينيات ، بدأت البرتغال تظهر باستمرار في بطولة أوروبا وكأس العالم. وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم 2006 ، واحتلوا المركز الرابع ، وحصلوا على المركز الثاني في يورو 2004 كمضيفين ، ووصلوا إلى نصف نهائي يورو 2000 ويورو 2012. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى جهود عدد من لاعبون ، بمن فيهم لويس فيجو وروي كوستا وريكاردو كارفالو وكريستيانو رونالدو ، يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم أحد أعظم اللاعبين في كل العصور.

6. ألمانيا (911.86 مليون دولار)

تعد ألمانيا من أنجح الفرق الدولية، حيث فازت بأربع بطولات كأس العالم (1954 و 1974 و 1990 و 2014) وثلاث بطولات أوروبية (1972 و 1980 و 1996) وكأس القارات مرة واحدة (2017). لقد احتلوا أيضًا المركز الثاني ثلاث مرات في بطولة أوروبا ، وحلت رابعًا أربع مرات في كأس العالم ، والثالثة أربع مرات في كأس العالم. في عام 1976 ، فازت ألمانيا الشرقية بالميدالية الذهبية الأولمبية. ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي فازت بكأس العالم FIFA وكذلك كأس العالم للسيدات FIFA. أنهت ألمانيا كأس العالم 2014 بثاني أعلى تصنيف إيلو لأي فريق كرة قدم وطني في التاريخ ، برصيد 2223 نقطة. بالإضافة إلى ذلك ، تعد ألمانيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي فازت بكأس العالم FIFA في الأمريكتين.

7. هولندا (652.05 مليون دولار)

في الماضي ، قدم المنتخب الهولندي أداءً رائعًا في كأس العالم FIFA. في الواقع ، تعد هولندا واحدة من أفضل عشر دول من حيث الأداء في هذه البطولة النهائية. أنهت هولندا بين الفرق الأربعة الأولى في البطولة أربع مرات: في 1974 و 1978 و 2010 ، خسر المنتخب الهولندي في نهائي كأس العالم ، بينما احتل المركز الرابع في عام 1998 بعد خسارته أمام البرازيل بركلات الترجيح في نصف النهائي. .

8. الأرجنتين (604.73 مليون دولار)

حققت الأرجنتين انتصارين في كأس العالم عامي 1978 و 1986. وقد احتلت الأرجنتين المركز الثاني ثلاث مرات: أعوام 1930 و 1990 و 2014. فازت الأرجنتين في 48 من 84 مباراة في 18 بطولة لكأس العالم. ظهر الفريق في جميع نهائيات كأس العالم باستثناء أربع نهائيات ، متخلفًا عن البرازيل وألمانيا فقط من حيث الظهور (بما في ذلك نسخة 2022 ، التي ستلعب).

كما فازت الأرجنتين بكأس أمريكا الجنوبية 15 مرة ، لتعادل مع أوروغواي أكثر من غيرها. كما فازت الأرجنتين بكأس القارات والميداليات الذهبية في بطولات كرة القدم الأولمبية عامي 2004 و 2008. وفازت الأرجنتين في السابق بميداليتين فضيتين في نسختي 1928 و 1996.

9. أوروغواي (579.97 مليون دولار)

أوروغواي لديها أربع بطولات عالمية لكرة القدم ينظمها FIFA في رصيدها. فازوا بأول بطولة عالمية لكرة القدم أقيمت تحت رعاية اللجنة الأولمبية ، مع تمثيل حقيقي من جميع القارات ؛ في السابق ، كانت فرق كرة القدم في الأولمبياد مقتصرة على الفرق الأوروبية. ثم فازت أوروغواي بكأس العالم التاليتين (كأس جول ريميه) التي تنافست فيها ؛ كانت هذه البطولات ، كأس العالم FIFA 1930 و 1950 ، مستقلة تمامًا عن الألعاب الأولمبية واستخدمت قواعد واضحة للتمييز بين لاعبي كرة القدم المحترفين والهواة. يعترف FIFA بأوروجواي كأبطال للعالم أربع مرات ويسمح للفريق بارتداء أربعة نجوم على زيهم الرسمي خلال المنافسات الدولية الرسمية لكرة القدم منذ عام 1924 ، عندما نظم FIFA أول مسابقة كرة قدم دولية حقيقية.

10. بلجيكا (463.09 مليون دولار)

ظهرت بلجيكا في نهائيات كأس العالم FIFA 14 مرة ، كانت الأولى في كأس العالم FIFA الأولى عام 1930 ، حيث احتلت المركز 11 ولعبت أول مباراة في كأس العالم ضد الولايات المتحدة. أدار الحكم البلجيكي جون لانجينوس المباراة النهائية الافتتاحية لكأس العالم FIFA.

كانت هولندا تقليديا المنافس الرئيسي لبلجيكا. التقى البلدان مرتين في تاريخ كأس العالم FIFA ، حيث فازت بلجيكا مرة واحدة (الولايات المتحدة 1994) وتعادلت مرة واحدة (فرنسا 1998).

وجاء أفضل إنجاز لبلجيكا في نهائيات كأس العالم في المركز الثالث ، والذي حققه في روسيا عام 2018. وكانت بلجيكا قد احتلت المركز الرابع سابقًا في المكسيك عام 1986.