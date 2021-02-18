أغلى 10 هواتف في العالم

عام بعد عام تصدر شركات الهواتف الذكية أحدث أجهزتها التي قد تبهر المستخدمين بالمميزات التي تطرح وتشجع على الشراء، لكن في الوقت نفسه يرى المستخدمون أن هذه الهواتف باهظة الثمن عند صدورها ويتراجعون عن الشراء.

و الصدمة الأكبرعند معرفة أن هناك هواتف تباع بملايين الدولارات وأنها ليست حتى "ذكية"، دعونا نستعرض لكم هنا 10 من هذه الهواتف:

فالكون سوبرنوفا بينك دايموند (آيفون6)

تم تصميم هذا الهاتف من قبل المصمم فالكون بشكل خاص ونادر،حيث يمتلك هذا الهاتف مئات الألماسات الصغيرة ،وهيكله مصنوع من الذهب عيار 24 بالإضافة إلى احتوائه على ألماسة عملاقة على شكل وردة في الخلف. يصل سعر هذا الهاتف المميز $48.5 مليون دولار.



آيفون 4 أس أليت جولد

تم تصميم هذا الهاتف من قبل ستيوارت هيوز، وصنعت خلفية الهاتف بالكامل من الذهب الخالص، كذلك تم ترصيع لوجو شركة آبل في الخلف بأكثر من 53 ألماسة رائعة، وترصيع جوانبه بأكثر من 500 ألماسة بوزن وصل إلى 100 قيراط ، وصل سعر هذا الهاتف إلى 9.4 مليون دولار.

آيفون 4 دايموند روز

صمم هذا الهاتف من قبل ستيوارت هيوز، وصدرت منه نسختان فقط عام عام 2010 ولم يصدر بعدها أي نسخ أخرى، تم ترصيع هذا الهاتف بأكثر من 500 ألماسة بوزن 100 قيراط، وتم وضع أكثر من 53 ألماسة روزية اللون فقط في اللوجو الخاص بشركة آبل، وسعر هذا الهاتف 8 ملايين دولار.

آيفون 3 جي أس سوبر مي

تم طرح هذا الهاتف عام 2009 وصمم بواسطة ستيوارت هيوز، وغطى الهاتف بـ217 جرامًا من الذهب الخالص عيار 22، والإطار الأمامي يضم 136 فص ألماس، ويتكون شعار أبل أيضًا من الذهب الخالص المرصع بـ53 فص ألماس، وزر التنقل الأمامي هو موطن لقطع واحد من الألماس 7.1 قيراط نادرة جدًا وثمينة، سعر هذا الهاتف 3.2 مليون دولار.

آيفون 3 جي كينج بوتون

أصدر هذا الهاتف عام 2009 من قبل المصمم بيتر أليسون، وفيه استخدم الذهب الأبيص والأسود معاً لتشكيل الغلاف ، وسمي بهذا الاسم نظرًا لاستبدال "زرار الهوم" بقطعة ألماس ضخمة نادرة 6.6 قيراط، و سعر الهاتف 2.5 مليون دولار.





جولد فيش لي مليون

صمم هذا الهاتف بواسطة Emmanuel Gues وهو يجمع بين الفن والتكنولوجيا السويسرية الرائعة ، أصدر الهاتف عام 2006 ودخل حينها موسوعة جينيس كأغلى هاتف في العالم ، وغطي هيكل الهاتف بالذهب عيار 18، و بمجموع وصل إلى 120 قيراطًا، بالإضافة إلى المئات من قطع الألماس التي غطت هذا الذهب ، وسعر الهاتف 1.3 مليون دولار.

دايموند كريبتو

وصل عدد الألماسات في هذا الهاتف إلى 50 ألماسة كبيرة الحجم؛ هذه هي كل إمكانياته ، وصمم بواسطة بيتر أليسون والشركة المصنعة له كانت JSC Ancort ، بلغ سعره 1.3 مليون دولار.





جريسو لوكسور لاس فيغاس جاك بوت

أصدر هذا الهاتف من قبل Gresso عام 2010، وبسبب الجانب التاريخي العريق كان سعره مرتفعا حيث وصل إلى مليون دولار، فقد صنع من أخشاب أفريقية يعود تاريخها إلى 200 عام مضت، بالإضافة إلى ترصيعه بالألماس الأسود والذهب، وتم إصدار ثلاث نسخ منه فقط .





Goldvish Revolution:

كشفت شركة GoldVish السويسرية ، التي ابتكرت أغلى هاتف في العالم - GoldVish Le Million - عن هاتف فاخر آخر يسمى GoldVish Revolution ، وهو عبارة عن قطعة حلوى غريبة تشبه مزيجًا بين هاتف Motorola Aura الأنيق للغاية وهاتف Mobiado.جاء الجهاز مغطى بالألماس وكذلك الذهب الوردي والأبيض. الجزء الأكثر روعة هو أنه يجمع بين هاتف خلوي فاخر وساعة ميكانيكية في وحدة واحدة وسعر الجهاز 490 ألف دولار.





10.فيرتو سيجنيتشر كوبرا

يحمل هذا الهاتف تصميم الحية المميز المرصع بالألماس والأحجار الكريمة الثمينة الأخرى، وظهر منه 8 نسخ فقط عام 2006، بسعر وصل إلى 310 آلاف دولار.